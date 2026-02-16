MENÜ
Nur noch verkohlte Reste: Ein verheerender Brand hat in Waschleithe gewütet. Dabei ist ein Bauernhaus zerstört worden.
Nur noch verkohlte Reste: Ein verheerender Brand hat in Waschleithe gewütet. Dabei ist ein Bauernhaus zerstört worden. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Bauernhaus im Erzgebirge brennt nieder: 200.000 Euro Schaden – Spendenaktion für Familie gestartet
Von Katrin Kablau, Beate Kindt-Matuschek und Niko Mutschmann
70 Feuerwehrleute haben seit der Nacht in Waschleithe gegen ein verheerendes Feuer gekämpft. Ausgebrochen war es im Keller. Der Schaden: immens. Für die Betroffenen ist nun eine Spendenaktion gestartet. Was zur Brandursache bekannt ist.

Bei einem verheerenden Brand im Ortsteil Waschleithe der Stadt Grünhain-Beierfeld ist in der Nacht zum Montag ein Bauernhaus – mit Baujahr 1701 das älteste Haus von Waschleithe – zerstört worden. Den ganzen Tag über liefen Restlöscharbeiten der Feuerwehr.
Erschienen am: 16.02.2026 | 07:56 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
