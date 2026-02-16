Bauernhaus im Erzgebirge brennt nieder: 200.000 Euro Schaden – Spendenaktion für Familie gestartet

Schwarzenberg
70 Feuerwehrleute haben seit der Nacht in Waschleithe gegen ein verheerendes Feuer gekämpft. Ausgebrochen war es im Keller. Der Schaden: immens. Für die Betroffenen ist nun eine Spendenaktion gestartet. Was zur Brandursache bekannt ist.
Bei einem verheerenden Brand im Ortsteil Waschleithe der Stadt Grünhain-Beierfeld ist in der Nacht zum Montag ein Bauernhaus – mit Baujahr 1701 das älteste Haus von Waschleithe – zerstört worden. Den ganzen Tag über liefen Restlöscharbeiten der Feuerwehr.
