Alarm kurz nach Mitternacht: Mehrere Feuerwehren im Erzgebirge ausgerückt

Schwarzenberg
Feuerwehreinsatz in der Schwarzenberger Altstadt am frühen Montagmorgen: Das war der Grund.
Die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Schwarzenberger Altstadt alarmiert worden. Wie die Hauptwache der Bergstadt mitteilt, ereignete sich der Einsatz kurz nach Mitternacht gegen 0.15 Uhr. Am Einsatzort kontrollierte ein Feuerwehrtrupp einen Gebäudebereich, in dem zuvor Brandgeruch wahrgenommen...
