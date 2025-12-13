Antifa-Demo und Bergparade in Schwarzenberg: Polizei trennt Protest und Tradition

Schwarzenberg
Schwarzenberg erlebte am Sonnabend einen angespannten Nachmittag und einen versöhnlichen Abend. Während Polizei und Stadt eine gelungene Trennung von Protest und Bergparade bilanzieren, werfen die Veranstalter den Beamten ein zu hartes Vorgehen vor.
Eine linke Demonstration, ein großer Polizeieinsatz und am Abend eine der traditionsreichsten Veranstaltungen der Stadt: Schwarzenberg stand am Samstag unter besonderer Beobachtung. Während am Nachmittag mehrere Hundert Menschen gegen staatliche Repressionen demonstrierten, verlief die anschließende Große Bergparade friedlich und ohne...
