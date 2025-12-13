MENÜ
Nach Demo-Ende begleitete die Polizei die Teilnehmer zum Zug.
Die Lage bei der Linken-Demo in Schwarzenberg war zwischenzeitlich angespannt. Die Route wurde deshalb am Nachmittag geändert.
Zeitweise kam es zu Rangeleien zwischen einzelnen Teilnehmern der Demonstration und Einsatzkräften der Polizei.
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Die Polizei zeigte am Samstagmittag in Schwarzenberg Präsenz.
Die Bergparade führte vom Schwarzenberger Bahnhof in die Innenstadt.
Update
Schwarzenberg
Antifa-Demo und Bergparade in Schwarzenberg: Polizei trennt Protest und Tradition
Von Antje Flath und Mike Baldauf
Schwarzenberg erlebte am Sonnabend einen angespannten Nachmittag und einen versöhnlichen Abend. Während Polizei und Stadt eine gelungene Trennung von Protest und Bergparade bilanzieren, werfen die Veranstalter den Beamten ein zu hartes Vorgehen vor.

Eine linke Demonstration, ein großer Polizeieinsatz und am Abend eine der traditionsreichsten Veranstaltungen der Stadt: Schwarzenberg stand am Samstag unter besonderer Beobachtung. Während am Nachmittag mehrere Hundert Menschen gegen staatliche Repressionen demonstrierten, verlief die anschließende Große Bergparade friedlich und ohne...
Mehr Artikel