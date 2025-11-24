Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bäckermeister Pierre Kittel aus Schwarzenberg darf sich ab sofort geprüfter Brotsommelier nennen und als solcher auch tätig werden.
Bäckermeister Pierre Kittel aus Schwarzenberg darf sich ab sofort geprüfter Brotsommelier nennen und als solcher auch tätig werden. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Bäckermeister Pierre Kittel zusammen mit Starkoch Johann Lafer, der zum Abschluss für die neuen Brotsommeliers gekocht hat.
Bäckermeister Pierre Kittel zusammen mit Starkoch Johann Lafer, der zum Abschluss für die neuen Brotsommeliers gekocht hat. Bild: Pierre Kittel/privat
In dieser kleinen Sperrholzkiste mit Karzl und Ranftl war der Inhalt von Pierre Kittels Projektarbeit solide eingepackt.
In dieser kleinen Sperrholzkiste mit Karzl und Ranftl war der Inhalt von Pierre Kittels Projektarbeit solide eingepackt. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Bäckermeister Pierre Kittel und seine Frau sind strikt gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Schon seit einiger Zeit packen sie Überraschungstüten, die über eine App bestellbar sind.
Bäckermeister Pierre Kittel und seine Frau sind strikt gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Schon seit einiger Zeit packen sie Überraschungstüten, die über eine App bestellbar sind. Bild: Beate Kindt-Matuschek/Archiv
Schwarzenberg
Besonderer Titel für Bäckermeister im Erzgebirge – und ein Abend in der Küche mit Johann Lafer
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war ein anstrengendes Jahr für Bäckermeister Pierre Kittel aus Schwarzenberg. Elf Monate Weiterbildung, und nun darf er sich „geprüfter Brotsommelier“ nennen. Womit der Erzgebirger die Jury schockt.

Pierre Kittel ist Erzgebirger durch und durch. Und er liebt, was er tut: Er ist Bäckermeister. Doch das war dem Schwarzenberger nicht genug. Im Januar startete der 46-Jährige eine Ausbildung zum Brotsommelier. „Jetzt darf ich mich staatlich geprüfter Brotsommelier nennen und als solcher auch tätig werden und beispielsweise die jährlichen...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
