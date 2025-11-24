Besonderer Titel für Bäckermeister im Erzgebirge – und ein Abend in der Küche mit Johann Lafer

Es war ein anstrengendes Jahr für Bäckermeister Pierre Kittel aus Schwarzenberg. Elf Monate Weiterbildung, und nun darf er sich „geprüfter Brotsommelier“ nennen. Womit der Erzgebirger die Jury schockt.

Pierre Kittel ist Erzgebirger durch und durch. Und er liebt, was er tut: Er ist Bäckermeister. Doch das war dem Schwarzenberger nicht genug. Im Januar startete der 46-Jährige eine Ausbildung zum Brotsommelier. „Jetzt darf ich mich staatlich geprüfter Brotsommelier nennen und als solcher auch tätig werden und beispielsweise die jährlichen...