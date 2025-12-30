Einer von 312 weltweit: Junger Bäckermeister aus dem Erzgebirge ist nun Brotsommelier

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lucas Dippmar darf sich jetzt Brotsommelier nennen. Der Neuwürschitzer ist damit einer von dreien im Erzgebirgskreis.
Lucas Dippmar darf sich jetzt Brotsommelier nennen. Der Neuwürschitzer ist damit einer von dreien im Erzgebirgskreis. Bild: Georg Dostmann
Zur Weiterbildung gehörte auch eine Facharbeit. Lucas Dippmar beschäftigte sich mit dem Mahlen. Auf den Bild sieht man die Brote verschiedener Mühlen und die Auswirkungen auf das Volumen.
Zur Weiterbildung gehörte auch eine Facharbeit. Lucas Dippmar beschäftigte sich mit dem Mahlen. Auf den Bild sieht man die Brote verschiedener Mühlen und die Auswirkungen auf das Volumen. Bild: Carolin Dietze
In der Bäckerei Walter soll es mit dem Wissen aus der Weiterbildung künftig neue Angebote geben.
In der Bäckerei Walter soll es mit dem Wissen aus der Weiterbildung künftig neue Angebote geben. Bild: Georg Dostmann
Lucas Dippmar traf bei dem Seminar auch auf Fernsehkoch Johann Lafer.
Lucas Dippmar traf bei dem Seminar auch auf Fernsehkoch Johann Lafer. Bild: Lucas Dippmar
„Ich interessiere mich für das gesamte Wissen rund ums Brot“, sagt Lucas Dippmar.
„Ich interessiere mich für das gesamte Wissen rund ums Brot“, sagt Lucas Dippmar. Bild: Georg Dostmann
Lucas Dippmar darf sich jetzt Brotsommelier nennen. Der Neuwürschitzer ist damit einer von dreien im Erzgebirgskreis.
Lucas Dippmar darf sich jetzt Brotsommelier nennen. Der Neuwürschitzer ist damit einer von dreien im Erzgebirgskreis. Bild: Georg Dostmann
Zur Weiterbildung gehörte auch eine Facharbeit. Lucas Dippmar beschäftigte sich mit dem Mahlen. Auf den Bild sieht man die Brote verschiedener Mühlen und die Auswirkungen auf das Volumen.
Zur Weiterbildung gehörte auch eine Facharbeit. Lucas Dippmar beschäftigte sich mit dem Mahlen. Auf den Bild sieht man die Brote verschiedener Mühlen und die Auswirkungen auf das Volumen. Bild: Carolin Dietze
In der Bäckerei Walter soll es mit dem Wissen aus der Weiterbildung künftig neue Angebote geben.
In der Bäckerei Walter soll es mit dem Wissen aus der Weiterbildung künftig neue Angebote geben. Bild: Georg Dostmann
Lucas Dippmar traf bei dem Seminar auch auf Fernsehkoch Johann Lafer.
Lucas Dippmar traf bei dem Seminar auch auf Fernsehkoch Johann Lafer. Bild: Lucas Dippmar
„Ich interessiere mich für das gesamte Wissen rund ums Brot“, sagt Lucas Dippmar.
„Ich interessiere mich für das gesamte Wissen rund ums Brot“, sagt Lucas Dippmar. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Einer von 312 weltweit: Junger Bäckermeister aus dem Erzgebirge ist nun Brotsommelier
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 24 Jahren hat Lucas Dippmar bereits drei Abschlüsse in der Tasche. Nun gehört er zu einem exklusiven Kreis von Brotsommeliers. Das Wissen soll ins Angebot der Neuwürschnitzer Bäckerei Walter einfließen.

Lucas Dippmar beherrscht die Brotsprache. Für den Neuwürschnitzer ist ein Laib nicht bloß hell, sondern strohblond, elfenbeinfarbig oder goldbraun. Denn der 24-jährige Bäckermeister hat seine Weiterbildung zum Brotsommelier abgeschlossen. Allein über 40 Farbstufen unterscheidet die Weinheimer Brotsprache – eine präzise Fachterminologie,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:10 Uhr
5 min.
Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestört
Die vorübergehende Sperrung des Eurotunnels dürfte vielen Menschen die Silvesterpläne durchkreuzt haben.
Kurz vor dem Jahreswechsel geht am Eurotunnel zeitweise nichts mehr. Reisende werden aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. Doch das dürfte einen Tag vor Silvester nicht leicht werden.
Christoph Meyer und Valeria Nickel, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Stollen unter Palmen: Konditormeisterin aus dem Erzgebirge gibt Workshops in Brasilien
Katja Walter-Dippmar (3. v. l.) beim Stollen-Workshop in Brasilien. Mit Pomerode verbindet sie unvergessliche Erinnerungen.
Katja Walter-Dippmar reiste nach Pomerode, um dort ihr Können im Stollenbacken zu teilen. Die deutscheste Stadt Brasiliens begrüßt sie mit offenen Armen und einzigartigen Zutaten. Was die Konditormeisterin in Brasilien erlebte, bleibt unvergesslich.
Michael Urbach
24.11.2025
4 min.
Besonderer Titel für Bäckermeister im Erzgebirge – und ein Abend in der Küche mit Johann Lafer
Bäckermeister Pierre Kittel aus Schwarzenberg darf sich ab sofort geprüfter Brotsommelier nennen und als solcher auch tätig werden.
Es war ein anstrengendes Jahr für Bäckermeister Pierre Kittel aus Schwarzenberg. Elf Monate Weiterbildung, und nun darf er sich „geprüfter Brotsommelier“ nennen. Womit der Erzgebirger die Jury schockt.
Beate Kindt-Matuschek
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
19:15 Uhr
5 min.
Moritz Jenkner über die Gründe für sein mögliches Karriereende: „Es gibt insgesamt zu wenig Interesse von den Firmen am Motorradrennsport“
Moritz Jenkner (links) – hier 2024 mit seinem Vater Steve (rechts) auf dem Sachsenring – wurde 2024 Vizemeister der Klasse Pro Superstock 1000. Für kommendes Jahr hat er aktuell kein Team gefunden.
Der 25-jährige Hohenstein-Ernstthaler hat für 2026 kein Team gefunden. Im Interview spricht er über die Rolle seines Vaters Steve, die Sponsorensuche und weshalb selbst ein Gaststart auf dem Sachsenring mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Torsten Ewers
Mehr Artikel