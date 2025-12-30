Einer von 312 weltweit: Junger Bäckermeister aus dem Erzgebirge ist nun Brotsommelier

Mit 24 Jahren hat Lucas Dippmar bereits drei Abschlüsse in der Tasche. Nun gehört er zu einem exklusiven Kreis von Brotsommeliers. Das Wissen soll ins Angebot der Neuwürschnitzer Bäckerei Walter einfließen.

Lucas Dippmar beherrscht die Brotsprache. Für den Neuwürschnitzer ist ein Laib nicht bloß hell, sondern strohblond, elfenbeinfarbig oder goldbraun. Denn der 24-jährige Bäckermeister hat seine Weiterbildung zum Brotsommelier abgeschlossen. Allein über 40 Farbstufen unterscheidet die Weinheimer Brotsprache – eine präzise Fachterminologie,... Lucas Dippmar beherrscht die Brotsprache. Für den Neuwürschnitzer ist ein Laib nicht bloß hell, sondern strohblond, elfenbeinfarbig oder goldbraun. Denn der 24-jährige Bäckermeister hat seine Weiterbildung zum Brotsommelier abgeschlossen. Allein über 40 Farbstufen unterscheidet die Weinheimer Brotsprache – eine präzise Fachterminologie,...