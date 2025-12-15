Stollen unter Palmen: Konditormeisterin aus dem Erzgebirge gibt Workshops in Brasilien

Katja Walter-Dippmar reiste nach Pomerode, um dort ihr Können im Stollenbacken zu teilen. Die deutscheste Stadt Brasiliens begrüßt sie mit offenen Armen und einzigartigen Zutaten. Was die Konditormeisterin in Brasilien erlebte, bleibt unvergesslich.

Über 10.000 Kilometer trennen Neuwürschnitz und Pomerode, eine Stadt mit einigen zehntausend Einwohnern im Süden Brasiliens. Hier das winterliche Würschnitztal, dort der Rio do Testo und sommerliche Temperaturen: Größer könnten Gegensätze kaum sein. Für Katja Walter-Dippmar jedoch kein Problem. Die Konditormeisterin reiste kürzlich für... Über 10.000 Kilometer trennen Neuwürschnitz und Pomerode, eine Stadt mit einigen zehntausend Einwohnern im Süden Brasiliens. Hier das winterliche Würschnitztal, dort der Rio do Testo und sommerliche Temperaturen: Größer könnten Gegensätze kaum sein. Für Katja Walter-Dippmar jedoch kein Problem. Die Konditormeisterin reiste kürzlich für...