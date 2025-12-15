MENÜ
Katja Walter-Dippmar (3. v. l.) beim Stollen-Workshop in Brasilien. Mit Pomerode verbindet sie unvergessliche Erinnerungen.
Es war nicht der erste Besuch von Katja Walter-Dippmar in Brasilien.
In Pomerode finden sich zahlreicher Gebäude im Fachwerk-Stil.
Pomerode gilt als deutscheste Stadt Brasiliens.
Die Teilnehmerinnen an einem der Workshops.
Katja Walter-Dippmar (3. v. l.) beim Stollen-Workshop in Brasilien. Mit Pomerode verbindet sie unvergessliche Erinnerungen.
Es war nicht der erste Besuch von Katja Walter-Dippmar in Brasilien.
In Pomerode finden sich zahlreicher Gebäude im Fachwerk-Stil.
Pomerode gilt als deutscheste Stadt Brasiliens.
Die Teilnehmerinnen an einem der Workshops.
Stollberg
Stollen unter Palmen: Konditormeisterin aus dem Erzgebirge gibt Workshops in Brasilien
Redakteur
Von Michael Urbach
Katja Walter-Dippmar reiste nach Pomerode, um dort ihr Können im Stollenbacken zu teilen. Die deutscheste Stadt Brasiliens begrüßt sie mit offenen Armen und einzigartigen Zutaten. Was die Konditormeisterin in Brasilien erlebte, bleibt unvergesslich.

Über 10.000 Kilometer trennen Neuwürschnitz und Pomerode, eine Stadt mit einigen zehntausend Einwohnern im Süden Brasiliens. Hier das winterliche Würschnitztal, dort der Rio do Testo und sommerliche Temperaturen: Größer könnten Gegensätze kaum sein. Für Katja Walter-Dippmar jedoch kein Problem. Die Konditormeisterin reiste kürzlich für...
