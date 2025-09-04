Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Brand sind Feuerwehrleute am Mittwochabend in Pöhla ausgerückt.
Zu einem Brand sind Feuerwehrleute am Mittwochabend in Pöhla ausgerückt. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Brand im Erzgebirge: Feuerwehr rettet Frau aus Haus — Landwirte sorgen für Löschwasser
Von Niko Mutschmann
Gleiche mehrere glückliche Umstände haben in der Nacht zu Donnerstag dazu geführt, dass ein Brandeinsatz in Pöhla glimpflich ausging.

Ein Brand hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Pöhla ereignet. Wie die Polizei bestätigt, wurden die Rettungskräfte gegen 22.30 Uhr zu einem Wohnhaus an der Straße Schäferei alarmiert. Dort war in einem Anbau ein Feuer ausgebrochen. Zuvor hatten zwei Jugendliche auf dem Nachhauseweg die Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen.
