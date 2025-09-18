Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ausnahmetalent auf der Geige: Lucie Bartholomäi gastiert im Auer Kulturhaus.
Ausnahmetalent auf der Geige: Lucie Bartholomäi gastiert im Auer Kulturhaus. Bild: Manuela Kunze/Foto Oestreich
Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Kirmes, Konzerte und Kindertag
Von unseren Redakteuren
Ob Party-Premiere in Bermsgrün, Drachenfest in Kühnhaide oder Klassik in Aue: Am Wochenende ist in der Region wieder einiges los. „Freie Presse“ hat mehrere Tipps parat, was sich unternehmen lässt.

Auf ein spätsommerliches Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen dürfen sich die Erzgebirger freuen. Die „Freie Presse“ gibt Tipps.
