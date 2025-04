Das ist am Wochenende in der Region Aue und Schwarzenberg los: Von einem Atelier für jedermann über Klarinetten-Sound bis King of Pop

Das erste Frühlingswochenende verspricht auch im Erzgebirge Sonnenschein und zweistellige Temperaturen. Dazu gibt es Angebote für Wanderfreunde, Musikliebhaber und Kreative.

Show im Kulturhaus Aue erinnert an King of Pop: „One night of MJ“ heißt eine Tribute-Show, die eine zweistündige Hommage an die außergewöhnliche Karriere von Michael Jackson ist. Zu erleben ist sie am Samstag, 19.30 Uhr im Kulturhaus Aue. Wendel Gama als Michael, eine Rock-Band, begleitet von Bläsern und Streichern, eine Dance-Crew mit...