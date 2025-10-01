Debatte um Garagenpachten geht in Schwarzenberg in die Verlängerung

Schwarzenberg
Die Beschlussvorlage für die Stadträte von Schwarzenberg lag auf dem Tisch. Die von Garagenpächtern eingebrachte Petition sollte final beantwortet werden. Doch es kam anders.
Wieder haben die Besucherstühle im Schwarzenberger Ratssaal nicht gereicht, erneut waren etliche Garagennutzer gekommen. Vorrangig Mieter der Garagen am Ölpfanner Weg. Am Montag stand der Entscheid über die neuen Pachtverträge für Garagen auf städtischem Grund auf der Tagesordnung.
