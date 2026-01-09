MENÜ
Dem Meister des Harfenbaus direkt auf die Finger schauen, auch das wollte das MDR-Drehteam – Kameramann Christian Wohlfarth (r.) und Tontechniker Florian Krebs – in Pöhla.
Dem Meister des Harfenbaus direkt auf die Finger schauen, auch das wollte das MDR-Drehteam – Kameramann Christian Wohlfarth (r.) und Tontechniker Florian Krebs – in Pöhla. Bild: Carsten Wagner
Seine Manufaktur ist eine von zwei Firmen in Deutschland, die noch Konzertharfen bauen.
Seine Manufaktur ist eine von zwei Firmen in Deutschland, die noch Konzertharfen bauen. Bild: Carsten Wagner
Auch die edlen Verzierungen entstehen unter den Händen des Meisters.
Auch die edlen Verzierungen entstehen unter den Händen des Meisters. Bild: Carsten Wagner
Mit dem Bau des Resonanzkörpers geht es los.
Mit dem Bau des Resonanzkörpers geht es los. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Dorf im Erzgebirge vor der MDR-Kamera: Harfenbauer gewährt Einblicke in seltenes Kunsthandwerk
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Deutschlandweit gibt es nur noch zwei Firmen, die Konzertharfen bauen. Ein Meister dieser Kunst hat seine Manufaktur in Pöhla. Nun standen er und der gesamte Ort für eine MDR-Serie vor der Kamera.

„Unser Dorf hat Wochenende“ ist eine beliebte MDR-Sendereihe, in der Dorfgemeinschaften näher vorgestellt werden. An diesem Wochenende steht Pöhla vor der Kamera. Zwei Drehteams folgen den Akteuren, sportlichen Talenten und Vereinsmitgliedern, um ein Bild vom Leben im Erzgebirgsort zu zeichnen.
