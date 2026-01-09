Dorf im Erzgebirge vor der MDR-Kamera: Harfenbauer gewährt Einblicke in seltenes Kunsthandwerk

Deutschlandweit gibt es nur noch zwei Firmen, die Konzertharfen bauen. Ein Meister dieser Kunst hat seine Manufaktur in Pöhla. Nun standen er und der gesamte Ort für eine MDR-Serie vor der Kamera.

„Unser Dorf hat Wochenende" ist eine beliebte MDR-Sendereihe, in der Dorfgemeinschaften näher vorgestellt werden. An diesem Wochenende steht Pöhla vor der Kamera. Zwei Drehteams folgen den Akteuren, sportlichen Talenten und Vereinsmitgliedern, um ein Bild vom Leben im Erzgebirgsort zu zeichnen.