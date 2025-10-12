Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Eine völlig verrückte Hilfsaktion im Erzgebirge – und warum die Geschichte an „Kevin allein zu Haus“ erinnert

Jürgen Keck aus Erlabrunn ist überglücklich, seinen Schlüsselbund wieder zu haben.
Jürgen Keck aus Erlabrunn ist überglücklich, seinen Schlüsselbund wieder zu haben.
Schwarzenberg
Eine völlig verrückte Hilfsaktion im Erzgebirge – und warum die Geschichte an „Kevin allein zu Haus“ erinnert
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Birgit Weidlich hilft – ohne Ansehen der Person, „aus dem Bauch heraus“ wie sie sagt. Doch nicht nur sie macht damit einen 87-jährigen Mann aus Erlabrunn überglücklich.

Jürgen Keck ist 87 Jahre alt, lebt seit Anfang der 1990er-Jahre in Erlabrunn, blieb im Erzgebirge, weil es ihm hier so gut gefiel, wie er sagt – und doch ist er viel allein. Nicht zuletzt, weil er etwas markant erscheint, durch seinen Bart, den Leder-Cowboyhut, die Jeansjacke und seine hagere Gestalt. „Ich gehen jeden Tag eine Stunde im Wald...
