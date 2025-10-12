Eine völlig verrückte Hilfsaktion im Erzgebirge – und warum die Geschichte an „Kevin allein zu Haus“ erinnert

Schwarzenberg
Birgit Weidlich hilft – ohne Ansehen der Person, „aus dem Bauch heraus“ wie sie sagt. Doch nicht nur sie macht damit einen 87-jährigen Mann aus Erlabrunn überglücklich.
Jürgen Keck ist 87 Jahre alt, lebt seit Anfang der 1990er-Jahre in Erlabrunn, blieb im Erzgebirge, weil es ihm hier so gut gefiel, wie er sagt – und doch ist er viel allein. Nicht zuletzt, weil er etwas markant erscheint, durch seinen Bart, den Leder-Cowboyhut, die Jeansjacke und seine hagere Gestalt. „Ich gehen jeden Tag eine Stunde im Wald...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.