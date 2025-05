Erneut Einbrüche im Erzgebirge: Täter machen Beute in Kellern und Garagen

In der Nacht zum Sonntag wurden 13 Kellerabteile von Einbrechern heimgesucht. Allein der Sachschaden beträgt 800 Euro. Erneut gab es Einbrüche in Garagen.

Die Serie von Einbrüchen hält im Erzgebirge weiter an. In der Nacht zum Sonntag schlugen die Einbrecher erneut zu. Wie die Polizei berichtet, waren sie zwischen 2 und 4.45 Uhr in Grünhain-Beierfeld unterwegs. Dort brachen sie an den Straßen Sonnenblick und Zwönitzer Straße in insgesamt 13 Kellerabteilen ein.