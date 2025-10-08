Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte

Erneut ist eine kurze Straßensperrung der B 101 in Raschau nötig.
Erneut ist eine kurze Straßensperrung der B 101 in Raschau nötig.
Schwarzenberg
Erneut kurzzeitige Sperrung der B 101 im Erzgebirge notwendig
Von Beate Kindt-Matuschek
Weil an der Baustelle Höhe Beethovenstraße erneut ein großer Kran aufgestellt werden muss, wird die Bundesstraße 101 in Raschau jetzt kurzzeitig gesperrt.

Am Freitagvormittag, genauer im Zeitraum von 8 bis etwa 12 Uhr, macht sich eine erneute kurzzeitig Vollsperrung der B 101 in Raschau notwendig. Darüber informiert jetzt die Verkehrsbehörde des Landratsamtes.
