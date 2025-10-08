Erneut kurzzeitige Sperrung der B 101 im Erzgebirge notwendig

Schwarzenberg
Weil an der Baustelle Höhe Beethovenstraße erneut ein großer Kran aufgestellt werden muss, wird die Bundesstraße 101 in Raschau jetzt kurzzeitig gesperrt.
Am Freitagvormittag, genauer im Zeitraum von 8 bis etwa 12 Uhr, macht sich eine erneute kurzzeitig Vollsperrung der B 101 in Raschau notwendig. Darüber informiert jetzt die Verkehrsbehörde des Landratsamtes.
