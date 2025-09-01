Erzgebirge: Katastrophenschutzübung am Bahnhof geplant

Katastrophenschützer, Feuerwehrleute, Rettungsdienst, Polizei und Bahnmitarbeiter trainieren in Schwarzenberg am Dienstag den Ernstfall.

Eine Katastrophenschutzübung wird es am Dienstagabend in Schwarzenberg geben. Darüber informierte ein Sprecher des Landratsamts. 100 Einsatzkräfte der Bereiche Katastrophenschutz, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Deutschen Bahn werden daran teilnehmen, heißt es weiter. Was ist bislang dazu bekannt?