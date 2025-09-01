Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei Einsätzen an Bahnstrecken, wie hier jüngst bei Schwarzenberg, sind Sperrungen nötig.
Bei Einsätzen an Bahnstrecken, wie hier jüngst bei Schwarzenberg, sind Sperrungen nötig. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Erzgebirge: Katastrophenschutzübung am Bahnhof geplant
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Katastrophenschützer, Feuerwehrleute, Rettungsdienst, Polizei und Bahnmitarbeiter trainieren in Schwarzenberg am Dienstag den Ernstfall.

Eine Katastrophenschutzübung wird es am Dienstagabend in Schwarzenberg geben. Darüber informierte ein Sprecher des Landratsamts. 100 Einsatzkräfte der Bereiche Katastrophenschutz, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und der Deutschen Bahn werden daran teilnehmen, heißt es weiter. Was ist bislang dazu bekannt?
