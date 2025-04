„Es hat schon Überwindung gekostet, da reinzugehen“ – Bauhof reißt Messi-Haus in Markersbach ab

Die Dachziegeln fielen bereits auf die Straße: Ein ehemaliges Wohnhaus im Erzgebirge entpuppt sich im Inneren als Müllhalde. Sogar tote Tiere wurden gefunden. Nun laufen Entkernung und Abriss. Doch wer zahlt das alles?

Seit reichlich zwei Jahren steht das Haus an der Annaberger Straße 67 in Markersbach leer. Wobei „leer“ der falsche Begriff ist, denn das kleine Wohnhaus war randvoll mit Müll. „Wir standen knietief im Müll.“ So zumindest schildert es Bauhofleiter Christian Martin.