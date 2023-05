Essen, Trinken, Rauchen verboten: Nur schöne Frauen sind im Truck erlaubt

Zugmaschine an Zugmaschine reiht sich am Samstag auf dem Wanderparkplatz am Oberbecken. Einige stechen aufgrund aufwändiger Airbrush-Zeichnungen heraus. Andere fallen durch ihre Farbe auf. Mehr als 120 Zugmaschinen werden zur Premiere des Truck-ERZ Festivals am Pfingstwochenende in Markersbach präsentiert.