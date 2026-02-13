Faschingsfeten für Kinder im Erzgebirge: Tipps für kleine Pappnasen

Damit sich das Schminken am Faschingsdienstag auch richtig lohnt, hier einige Tipps für Kids, wo Faschingsfeten im Raum Aue und Schwarzenberg steigen.

Am Faschingsdienstag gibt es für Kinder einige Faschingsangebote. So lädt der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises von 16 bis 18 Uhr zum Ritterfasching auf Schloss Schwarzenberg ein. Bereits ab 15 Uhr starten Spiel, Spaß und Musik beim Kinderfasching im Ring-Center, wo es 11.11 Uhr sogar Gratispfannkuchen gibt. Bereits ab 9 Uhr am Vormittag...