Großes Showprogramm zu Fasching begeistert hunderte Kinder im Erzgebirge

Aue
Zum Kinderfasching hat es in Aue am Dienstag eine Rollschuhshow und Tanzeinlagen gegeben – und da war noch einiges mehr.
Großer Trubel herrschte zum Faschingsdienstag im Kulturhaus Aue. Rund 500 Kinder aus elf Einrichtungen konnten sich vier Stunden lang austoben und ein abwechslungsreiches Showprogramm genießen. Auf der Bühne standen unter anderem Rollschuh-Akrobat TJ Wheels aus Paderborn, die Tänzerinnen von Keen on Rhythm sowie der Sportakrobatikverein...
