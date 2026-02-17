MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Großes Showprogramm zu Fasching begeistert hunderte Kinder im Erzgebirge

Standen am Dienstag in Aue auf der Bühne: die Mitglieder des Sportakrobatikvereins Grünhain Schwarzenberg.
Standen am Dienstag in Aue auf der Bühne: die Mitglieder des Sportakrobatikvereins Grünhain Schwarzenberg. Bild: Georg Dostmann
Der Akrobat TJ Wheels zeigte in Aue eine Rollschuhshow.
Der Akrobat TJ Wheels zeigte in Aue eine Rollschuhshow. Bild: Georg Dostmann
Standen am Dienstag in Aue auf der Bühne: die Mitglieder des Sportakrobatikvereins Grünhain Schwarzenberg.
Standen am Dienstag in Aue auf der Bühne: die Mitglieder des Sportakrobatikvereins Grünhain Schwarzenberg. Bild: Georg Dostmann
Der Akrobat TJ Wheels zeigte in Aue eine Rollschuhshow.
Der Akrobat TJ Wheels zeigte in Aue eine Rollschuhshow. Bild: Georg Dostmann
Aue
Großes Showprogramm zu Fasching begeistert hunderte Kinder im Erzgebirge
Von Georg Ulrich Dostmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinderfasching hat es in Aue am Dienstag eine Rollschuhshow und Tanzeinlagen gegeben – und da war noch einiges mehr.

Großer Trubel herrschte zum Faschingsdienstag im Kulturhaus Aue. Rund 500 Kinder aus elf Einrichtungen konnten sich vier Stunden lang austoben und ein abwechslungsreiches Showprogramm genießen. Auf der Bühne standen unter anderem Rollschuh-Akrobat TJ Wheels aus Paderborn, die Tänzerinnen von Keen on Rhythm sowie der Sportakrobatikverein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
15.02.2026
3 min.
Kultband Stern-Combo Meißen begeistert bei Konzert im Erzgebirge
Die Stern-Combo Meißen hat am Wochenende im Auer Kulturhaus gespielt.
Mit purer Nostalgie und Gänsehaut-Momenten: So lief das Konzert der Stern-Combo Meißen im Kulturhaus in Aue. Die Musiker haben das Publikum mit auf Reisen genommen.
Ramona Schwabe
12:00 Uhr
1 min.
Faschingsfeten für Kinder im Erzgebirge: Tipps für kleine Pappnasen
Wo steigen am Faschingsdienstag große Feten für kleine Pappnasen?
Damit sich das Schminken am Faschingsdienstag auch richtig lohnt, hier einige Tipps für Kids, wo Faschingsfeten im Raum Aue und Schwarzenberg steigen.
Beate Kindt-Matuschek
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
Mehr Artikel