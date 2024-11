Feuer im Erzgebirge: Gartenhaus brennt nieder

Feuerwehren mussten in der Nacht von Samstag zu Sonntag nach Johanngeorgenstadt ausrücken. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Für einige Tiere kam die Hilfe aber zu spät.

In einem Gartenhaus in Johanngeorgenstadt ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 0.25 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der Eibenstocker Straße ankamen, brannte es lichterloh. Sie löschten das Feuer und schützten angrenzende Gartenhäuser vor einem Übergriff der Flammen. Nach Angaben des...