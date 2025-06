Gelbe Tonne im Loch der Straße ein cleveres Signal - Straße wegen Reparatur bis 24. Juni voll gesperrt

Das Unwetter vom Sonntag hat in der Region Spuren hinterlassen. Eine Auswirkung bekommen Kraftfahrer zu spüren, denn die Kreisstraße 9111 musste voll gesperrt werden. Was ist passiert?

Es war das Foto, das im Netz am meisten Aufsehen erregt hatte - am Sonntagabend nach dem heftigen Unwetter, das sich über der Region mit Gewitter, Starkregen und Hagelschlag entladen hatte: Ein große Mülltonne mit gelbem Deckel stand in einem tiefen Loch, das sich im unteren Teil der Straße der Einheit in Bernsbach (K 9111) aufgetan hatte....