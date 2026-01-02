MENÜ
Auf der Kammloipe bei Johanngeorgenstadt kann man schon Ski laufen.
Auf der Kammloipe bei Johanngeorgenstadt kann man schon Ski laufen. Bild: Christian Schubert
Auf der Kammloipe bei Johanngeorgenstadt kann man schon Ski laufen.
Auf der Kammloipe bei Johanngeorgenstadt kann man schon Ski laufen. Bild: Christian Schubert
Schwarzenberg
Gute Nachrichten für Wintersportler im Erzgebirge: Loipen öffnen
Redakteur
Von Heike Mann
Durch den anhaltenden Schneefall können in einigen Orten der Region Wintersportanlagen präpariert werden. Auch Loipen sind abschnittsweise befahrbar.

Erstmals in dieser Saison konnten in Johanngeorgenstadt die Kammloipe, die Skimagistrale und die Rollerbahn präpariert werden. Das teilt Michelle Hof von der Tourist-Information der Bergstadt mit. Trotz des anhaltenden Schneefalls sei das Anlegen einer Spur in einigen Abschnitten allerdings noch nicht möglich. „Wir empfehlen, nicht die besten...
