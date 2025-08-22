Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Hubschrauber befand sich im Landeanflug und stand die Nacht über in Rittersgrün.
Der Hubschrauber befand sich im Landeanflug und stand die Nacht über in Rittersgrün. Bild: Jana Escher
Schwarzenberg
Hubschrauber überm Erzgebirge – „auch daran sollte man sich gewöhnen“
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Dass ein Hubschrauber Rittersgrün im Tiefflug überquert hatte, bot Raum für viele Spekulationen. Unbemerkt blieb, dass er über Nacht dort geparkt hat.

Den Spekulationen über den Tiefflug eines Hubschraubers, der am Sonntag gegen 18 Uhr über dem Pöhlwassertal gesichtet wurde, hat nun Katja Ballmann ein Ende bereitet. Sie ist die Marketingchefin des Landhotels Rittersgrün und weiß: „Der Helikopter befand sich im Landeanflug, deshalb die niedrige Flughöhe. Er landete in Rittersgrün auf...
