Hubschrauber überm Erzgebirge – „auch daran sollte man sich gewöhnen“

Dass ein Hubschrauber Rittersgrün im Tiefflug überquert hatte, bot Raum für viele Spekulationen. Unbemerkt blieb, dass er über Nacht dort geparkt hat.

Den Spekulationen über den Tiefflug eines Hubschraubers, der am Sonntag gegen 18 Uhr über dem Pöhlwassertal gesichtet wurde, hat nun Katja Ballmann ein Ende bereitet. Sie ist die Marketingchefin des Landhotels Rittersgrün und weiß: „Der Helikopter befand sich im Landeanflug, deshalb die niedrige Flughöhe. Er landete in Rittersgrün auf...