Unzählige Füße haben 2025 die Rekordsumme von 51.779,50 Euro fürs Hospiz erlaufen.
Unzählige Füße haben 2025 die Rekordsumme von 51.779,50 Euro fürs Hospiz erlaufen. Bild: Kindt-Matuschek
Seit drei Jahren ist Schauspieler Kai Scheve (Bildmitte) Schirmherr für das Hospiz. Er selbst wurde 1966 in den Kliniken Erlabrunn geboren.
Seit drei Jahren ist Schauspieler Kai Scheve (Bildmitte) Schirmherr für das Hospiz. Er selbst wurde 1966 in den Kliniken Erlabrunn geboren. Bild: Niko Muschmann
Hospizbewohner Werner Gräfe und Einrichtungsleiterin Simone Kaufmann durften freudig die Rekordspendensumme symbolisch in Empfang nehmen.
Hospizbewohner Werner Gräfe und Einrichtungsleiterin Simone Kaufmann durften freudig die Rekordspendensumme symbolisch in Empfang nehmen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Jubel im Erzgebirge: Spendenlauf 2025 fürs Hospiz erbringt neue Rekordsumme
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Mit der Läuferzahl haben die Veranstalter des Hospiz-Spendenlaufes in Erlabrunn diesmal fast die Tausender-Marke geknackt. Die Aktion fand erneut prominente Unterstützer.

Die Wetterprognose an diesem Samstag im September war alles andere als einladend. Und doch hatten sich in diesem Jahr zum nunmehr 15. Spendenlauf für das Hospiz im Erzgebirge 984 Starter angemeldet, darunter 268 Kinder. „So viele wie noch zuvor“, freut sich Kliniksprecherin Mandy Knoch. Denn das Erzgebirgshospiz „Haus Menschenwürde“...
