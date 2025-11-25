Jubel im Erzgebirge: Spendenlauf 2025 fürs Hospiz erbringt neue Rekordsumme

Mit der Läuferzahl haben die Veranstalter des Hospiz-Spendenlaufes in Erlabrunn diesmal fast die Tausender-Marke geknackt. Die Aktion fand erneut prominente Unterstützer.

Die Wetterprognose an diesem Samstag im September war alles andere als einladend. Und doch hatten sich in diesem Jahr zum nunmehr 15. Spendenlauf für das Hospiz im Erzgebirge 984 Starter angemeldet, darunter 268 Kinder. „So viele wie noch zuvor“, freut sich Kliniksprecherin Mandy Knoch. Denn das Erzgebirgshospiz „Haus Menschenwürde“...