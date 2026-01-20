MENÜ
Schwarzenberg
Jubel klingt durchs Kunnersbachtal: Jetzt fließt Fördergeld für Waldbad im Erzgebirge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
250.000 Euro stehen auf dem Fördermittelbescheid, den Landrat Rico Anton nun ausgereicht hat. Im Waldbad in Rittersgrün soll ein neues Multifunktionsgebäude entstehen. Erste Reaktionen.

Noch ist das Wasser im Schwimmbecken des Waldbades in Rittersgrün – gelegen im Tal am Kunnersbach – mit einer Eisdecke überzogen. Zum Schlittschuhfahren reicht das jedoch nicht. Und dennoch ist der Jubelschrei von Anja Schneider weithin durchs idyllische Kunnersbachtal zu hören, als die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft erfährt, dass die...
