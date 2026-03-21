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Die tiefen Schlaglöcher in Erla vor der Gaststätte Eisenhütte und dem Herrenhof sollen demnächst „geflickt“ werden.
Die tiefen Schlaglöcher in Erla vor der Gaststätte Eisenhütte und dem Herrenhof sollen demnächst „geflickt“ werden. Foto: Olaf Wolfram
Schlaglöcher überziehen auf der Elterleiner Straße in Schwarzenberg stellenweise bereits die gesamte Straßenbreite.
Schlaglöcher überziehen auf der Elterleiner Straße in Schwarzenberg stellenweise bereits die gesamte Straßenbreite. Foto: Olaf Wolfram
Die Straßenschäden auf der Staatsstraße 271 nach Tellerhäuser sind massiv.
Die Straßenschäden auf der Staatsstraße 271 nach Tellerhäuser sind massiv. Foto: Carsten Wagner
Die Zwönitzer Straße in Grünhain in Richtung Moosheide. Diese Straße befahren viele, die von der Autobahn kommen.
Die Zwönitzer Straße in Grünhain in Richtung Moosheide. Diese Straße befahren viele, die von der Autobahn kommen. Foto: Carsten Wagner
Die tiefen Schlaglöcher in Erla vor der Gaststätte Eisenhütte und dem Herrenhof sollen demnächst „geflickt“ werden.
Die tiefen Schlaglöcher in Erla vor der Gaststätte Eisenhütte und dem Herrenhof sollen demnächst „geflickt“ werden. Foto: Olaf Wolfram
Schlaglöcher überziehen auf der Elterleiner Straße in Schwarzenberg stellenweise bereits die gesamte Straßenbreite.
Schlaglöcher überziehen auf der Elterleiner Straße in Schwarzenberg stellenweise bereits die gesamte Straßenbreite. Foto: Olaf Wolfram
Die Straßenschäden auf der Staatsstraße 271 nach Tellerhäuser sind massiv.
Die Straßenschäden auf der Staatsstraße 271 nach Tellerhäuser sind massiv. Foto: Carsten Wagner
Die Zwönitzer Straße in Grünhain in Richtung Moosheide. Diese Straße befahren viele, die von der Autobahn kommen.
Die Zwönitzer Straße in Grünhain in Richtung Moosheide. Diese Straße befahren viele, die von der Autobahn kommen. Foto: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Keine Sanierung in Sicht: Drei desolate Staatsstraßen im Erzgebirge sorgen für Frust
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Nach dem Winter gibt es stets viele Straßen, die Schlaglöcher aufweisen. Doch drei wichtige Straßen in der Region Schwarzenberg, die auch touristisch rege genutzt werden, stehen wieder nicht auf dem Ausbauplan für 2026.

Die Bürgermeister der betroffenen Kommunen schütteln nur noch den Kopf. Denn weder die Staatsstraße 271 von Breitenbrunn nach Tellerhäuser noch die Zwönitzer Straße (S 270) in Grünhain oder die Elterleiner Straße von Schwarzenberg in Richtung Langenberg (S 269) stehen als Vorhaben auf der Liste der Ausbaupläne für 2026. Genau diese Liste...
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