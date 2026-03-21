Keine Sanierung in Sicht: Drei desolate Staatsstraßen im Erzgebirge sorgen für Frust

Nach dem Winter gibt es stets viele Straßen, die Schlaglöcher aufweisen. Doch drei wichtige Straßen in der Region Schwarzenberg, die auch touristisch rege genutzt werden, stehen wieder nicht auf dem Ausbauplan für 2026.

Die Bürgermeister der betroffenen Kommunen schütteln nur noch den Kopf. Denn weder die Staatsstraße 271 von Breitenbrunn nach Tellerhäuser noch die Zwönitzer Straße (S 270) in Grünhain oder die Elterleiner Straße von Schwarzenberg in Richtung Langenberg (S 269) stehen als Vorhaben auf der Liste der Ausbaupläne für 2026. Genau diese Liste... Die Bürgermeister der betroffenen Kommunen schütteln nur noch den Kopf. Denn weder die Staatsstraße 271 von Breitenbrunn nach Tellerhäuser noch die Zwönitzer Straße (S 270) in Grünhain oder die Elterleiner Straße von Schwarzenberg in Richtung Langenberg (S 269) stehen als Vorhaben auf der Liste der Ausbaupläne für 2026. Genau diese Liste...