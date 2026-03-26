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Monika Schramm, Annerose Greulich, Christina Rösel und Randi Martin (v. l.) helfen beim Kirchputz.
Monika Schramm, Annerose Greulich, Christina Rösel und Randi Martin (v. l.) helfen beim Kirchputz. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Auch am Freitag werden freiwillige Helfer zum Kirchenputz in St. Georgen erwartet.
Auch am Freitag werden freiwillige Helfer zum Kirchenputz in St. Georgen erwartet. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Ob der Schrägaufzug vom Hammerparkplatz zum Schloss an dem Konzertabend genutzt werden kann, ist derzeit noch fraglich.
Ob der Schrägaufzug vom Hammerparkplatz zum Schloss an dem Konzertabend genutzt werden kann, ist derzeit noch fraglich. Foto: Carsten Wagner
Monika Schramm, Annerose Greulich, Christina Rösel und Randi Martin (v. l.) helfen beim Kirchputz.
Monika Schramm, Annerose Greulich, Christina Rösel und Randi Martin (v. l.) helfen beim Kirchputz. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Auch am Freitag werden freiwillige Helfer zum Kirchenputz in St. Georgen erwartet.
Auch am Freitag werden freiwillige Helfer zum Kirchenputz in St. Georgen erwartet. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Ob der Schrägaufzug vom Hammerparkplatz zum Schloss an dem Konzertabend genutzt werden kann, ist derzeit noch fraglich.
Ob der Schrägaufzug vom Hammerparkplatz zum Schloss an dem Konzertabend genutzt werden kann, ist derzeit noch fraglich. Foto: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Kirchenputz vorm Osterfest in Schwarzenberg: Doch fährt der Schrägaufzug zum Konzertabend?
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Zurzeit sind freiwillige Helfer dabei, die St.-Georgen-Kirche in Schwarzenberg zu putzen. Das Osterfest naht und damit die Aufführung der Matthäuspassion. Können Konzertbesucher den Lift nutzen?

Putzmittel und Schrubber warten im Vorraum der St.-Georgen-Kirche Schwarzenberg derzeit darauf, dass freiwillige Helfer kommen, und sich am Frühjahrsputz im Gotteshaus beteiligen. So wie beispielsweise Monika Schramm, Annerose Greulich, Christina Rösel und Randi Martin, die am Donnerstag die Bänke im Kirchenschiff gesäubert haben. Auch am...
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