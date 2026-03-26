Kirchenputz vorm Osterfest in Schwarzenberg: Doch fährt der Schrägaufzug zum Konzertabend?

Zurzeit sind freiwillige Helfer dabei, die St.-Georgen-Kirche in Schwarzenberg zu putzen. Das Osterfest naht und damit die Aufführung der Matthäuspassion. Können Konzertbesucher den Lift nutzen?

Putzmittel und Schrubber warten im Vorraum der St.-Georgen-Kirche Schwarzenberg derzeit darauf, dass freiwillige Helfer kommen, und sich am Frühjahrsputz im Gotteshaus beteiligen. So wie beispielsweise Monika Schramm, Annerose Greulich, Christina Rösel und Randi Martin, die am Donnerstag die Bänke im Kirchenschiff gesäubert haben. Auch am... Putzmittel und Schrubber warten im Vorraum der St.-Georgen-Kirche Schwarzenberg derzeit darauf, dass freiwillige Helfer kommen, und sich am Frühjahrsputz im Gotteshaus beteiligen. So wie beispielsweise Monika Schramm, Annerose Greulich, Christina Rösel und Randi Martin, die am Donnerstag die Bänke im Kirchenschiff gesäubert haben. Auch am...