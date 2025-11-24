Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Kleintransporter ist in Raschau gegen ein Haus gestoßen.
Ein Kleintransporter ist in Raschau gegen ein Haus gestoßen.
Schwarzenberg
Kleintransporter auf Sommerrädern stößt im Erzgebirge gegen Haus
Von Babette Zaumseil
Der Schaden bei dem Unfall in Raschau beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Schaden in fünfstelliger Höhe ist bei einem Unfall entstanden, der sich in der Nacht zu Montag in Raschau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war ein Mann mit seinem Mercedes-Kleintransporter gegen 2.30 Uhr auf der winterglatten Mühlstraße in Richtung Ortskern unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle...
