Sophie, Fynn und Emilia (v. l.) haben die Nestschaukel für sich entdeckt. Für „Freie Presse“ haben sie den neuen Erlebnispark im Erzgebirge getestet.
Sophie, Fynn und Emilia (v. l.) haben die Nestschaukel für sich entdeckt. Für „Freie Presse" haben sie den neuen Erlebnispark im Erzgebirge getestet.
Erste Station ist der Kettcar-Parcours.
Erste Station ist der Kettcar-Parcours.
Fynn steht im Tante-Emma-Laden hinter der Kasse.
Fynn steht im Tante-Emma-Laden hinter der Kasse.
Emilia erobert die Rutsche.
Emilia erobert die Rutsche.
Sophie und Emilia toben ausgelassen im Bällebad.
Sophie und Emilia toben ausgelassen im Bällebad.
Der Kletterturm lässt die Zeit sehr schnell vergessen.
Der Kletterturm lässt die Zeit sehr schnell vergessen.
Von Emilia, Sophie und Fynn (v. l.) gibt es am Ende ein Daumenhoch für den „Glück Auf - Erlebnispark“ in Markersbach.
Von Emilia, Sophie und Fynn (v. l.) gibt es am Ende ein Daumenhoch für den „Glück Auf - Erlebnispark" in Markersbach.
Schwarzenberg
Kletterturm, Bällebad & Co.: Lohnt sich ein Ausflug in den neuen Erlebnispark im Erzgebirge?
Von Katja Lippmann-Wagner
Seit Anfang des Monats hat der Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach geöffnet. Mehr als 20 Millionen Euro sind in den Indoorspielplatz investiert worden. Unsere Reporterin hat ihn mit zwei Mädchen und einem Jungen getestet. So fiel das Ergebnis aus.

Nach fast drei Stunden im „Glück Auf – Der Erlebnispark“ in Markersbach sitzen drei überglückliche Kinder bei mir im Auto, okay, vielleicht sind es auch nur „zweieinhalb“. Sophie (5) erklärt mir immer wieder: „Tante Katja, das war der schönste Tag in meinem Leben.“ Ihr nicht ganz so glücklicher Zwillingsbruder Fynn sitzt auf...
