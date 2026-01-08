Mehr als 100 Kilometer auf Ski durchs Erzgebirge – Chemnitzerin ist bei Wahnsinnstour schon viertes Mal dabei

Schwarzenberg
Im Erzgebirge ist jetzt ein besonderes Wintersport-Abenteuer gestartet: der Stoneman Miriquidi Snow. Drei Tage lang müssen die Teilnehmer Schnee, eisigen Temperaturen und Höhenmetern trotzen. Wer tut sich das an?
Der Wind peitscht. Es schneit. Es ist eisig kalt, ein Kaiserwetter-Tag ist es nicht. Doch Toni Escher zeigt Richtung des ehemaligen Breitenbrunner Skihangs, der sich als deutliche Schneise im Wald abzeichnet: „Dort können wir hoch“, sagt er und erntet Zustimmung. Vier Leute nehmen am Donnerstag mit ihm als Guide den Stoneman Miriquidi Snow in...
