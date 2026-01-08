MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Schwarzenberg
  • |

  • Mehr als 100 Kilometer auf Ski durchs Erzgebirge – Chemnitzerin ist bei Wahnsinnstour schon viertes Mal dabei

Lars, Maik, Hendrik, Toni und Jeany rocken gemeinsam den Stoneman Miriquidi Snow. Dabei geht es mehr als 100 Kilometer auf Langlauf-Skiern durchs Erzgebirge.
Lars, Maik, Hendrik, Toni und Jeany rocken gemeinsam den Stoneman Miriquidi Snow. Dabei geht es mehr als 100 Kilometer auf Langlauf-Skiern durchs Erzgebirge. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Beim Stoneman Miriquidi Show geht es quer übers Feld und direkt durch den Wald.
Beim Stoneman Miriquidi Show geht es quer übers Feld und direkt durch den Wald. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Katja Bieber hält die Fäden zusammen und ist für die Betreuung während der Tour verantwortlich.
Katja Bieber hält die Fäden zusammen und ist für die Betreuung während der Tour verantwortlich. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Lars, Maik, Hendrik, Toni und Jeany rocken gemeinsam den Stoneman Miriquidi Snow. Dabei geht es mehr als 100 Kilometer auf Langlauf-Skiern durchs Erzgebirge.
Lars, Maik, Hendrik, Toni und Jeany rocken gemeinsam den Stoneman Miriquidi Snow. Dabei geht es mehr als 100 Kilometer auf Langlauf-Skiern durchs Erzgebirge. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Beim Stoneman Miriquidi Show geht es quer übers Feld und direkt durch den Wald.
Beim Stoneman Miriquidi Show geht es quer übers Feld und direkt durch den Wald. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Katja Bieber hält die Fäden zusammen und ist für die Betreuung während der Tour verantwortlich.
Katja Bieber hält die Fäden zusammen und ist für die Betreuung während der Tour verantwortlich. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Mehr als 100 Kilometer auf Ski durchs Erzgebirge – Chemnitzerin ist bei Wahnsinnstour schon viertes Mal dabei
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirge ist jetzt ein besonderes Wintersport-Abenteuer gestartet: der Stoneman Miriquidi Snow. Drei Tage lang müssen die Teilnehmer Schnee, eisigen Temperaturen und Höhenmetern trotzen. Wer tut sich das an?

Der Wind peitscht. Es schneit. Es ist eisig kalt, ein Kaiserwetter-Tag ist es nicht. Doch Toni Escher zeigt Richtung des ehemaligen Breitenbrunner Skihangs, der sich als deutliche Schneise im Wald abzeichnet: „Dort können wir hoch“, sagt er und erntet Zustimmung. Vier Leute nehmen am Donnerstag mit ihm als Guide den Stoneman Miriquidi Snow in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
05.01.2026
2 min.
Spektakuläres Langlauferlebnis im Erzgebirge: Drei-Tagestour auf dem verschneiten Stoneman Miriquidi
Skilanglauf am Fichtelberg ist aber derzeit auch auf individueller Spur möglich.
Ein heißer Tipp für Kurzentschlossene: eine geführte Skilanglauftour durch das Erzgebirge. Wo sonst die Biker rollen, können auch Sportler auf Brettern die Region erobern.
Beate Kindt-Matuschek
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
11:42 Uhr
2 min.
Langlauf, Skitouren, Bob: Wintersport-Vielfalt im Erzgebirge
Zum Skifahren sind derzeit zahlreiche Pisten im Erzgebirge präpariert - so wie hier in Altenberg. (Archivbild)
Der Schnee ruft: Das Erzgebirge präsentiert sich derzeit winterlich weiß und lockt mit vielen Wintersport-Angeboten. Rasante Bobfahrten zählen ebenso dazu wie herausfordernde Skitouren.
Mehr Artikel