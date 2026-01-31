„Mit dem Smartphone endet die Kindheit“: Experten-Rat öffnet Eltern im Erzgebirge die Augen

Mehr als zwei Stunden lauschten Eltern von Grundschülern in dieser Woche einem Vortrag, der über Gefahren und Risiken für Kinder in der digitalen Lebenswelt aufklären wollte. Mit vielen Aha-Momenten.

„Im analogen Leben schützen Eltern ihre Kinder doch auch so gut es geht, und das ist richtig." Mit dieser Aussage startet Marsel Krause am Donnerstagabend seinen Vortrag an der Grundschule Schwarzenberg-Heide zum Thema „Digitale Medien in Kinderhänden". Als Beispiele nennt er die Hilfestellungen beim Fahrradfahren oder die Vorsicht im...