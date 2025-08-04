Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oliver Knauf und sein Team starten den Silberberg-Haamit-Lauf in Schwarzenberg.
Oliver Knauf und sein Team starten den Silberberg-Haamit-Lauf in Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Oliver Knauf und sein Team starten den Silberberg-Haamit-Lauf in Schwarzenberg.
Oliver Knauf und sein Team starten den Silberberg-Haamit-Lauf in Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Moderne Erlebniswanderungen im Erzgebirge haben einen Namen: Silberberg-Haamit-Lauf
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Wanderschritt die Stadt Schwarzenberg entdecken. Das ist das diesjährige Ziel beim Silberberg-Haamit-Lauf am 30. August. Lichterglanz am Ende inklusive.

Es wird erst die zweite Auflage des Silberberg-Haamit-Laufs sein, und doch planen die Organisatoren schon jetzt mit rund 1000 Teilnehmern. Der Lauf hatte erst im August vergangenen Jahres seine Premiere erlebt. Da ging es rund um Schneeberg. Doch der Begriff Silberberg steht für den gleichnamigen Städtebund – bestehend aus den fünf Städten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:00 Uhr
1 min.
Kurzzeitige Wartungsarbeiten am Parkhaus Schwarzenberg
Im Parkhaus von Schwarzenberg stehen ab Donnerstag Wartungsarbeiten an.
Für drei Tage ist das Parkhaus Altstadt in Schwarzenberg nur eingeschränkt nutzbar. Für Dauermieter von Stellflächen wird ein Ersatz angeboten.
Beate Kindt-Matuschek
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
26.06.2025
4 min.
Passende Masche aus dem Erzgebirge für die Füße – Schwarzenberg setzt auf eigene Wandersocken
Ob kleine oder große Füße, die speziellen Schwarzenberger Wandersocken gibt es in den Größen 31 bis 46.
Sie sind nicht nur ein Werbe-Gag für das Festjahr der Stadt. Die Schwarzenberger Wandersocken in zwei verschiedenen Designs sind ein Produkt aus der Region mit vielen Vorteilen.
Beate Kindt-Matuschek
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel