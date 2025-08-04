Moderne Erlebniswanderungen im Erzgebirge haben einen Namen: Silberberg-Haamit-Lauf

Im Wanderschritt die Stadt Schwarzenberg entdecken. Das ist das diesjährige Ziel beim Silberberg-Haamit-Lauf am 30. August. Lichterglanz am Ende inklusive.

Es wird erst die zweite Auflage des Silberberg-Haamit-Laufs sein, und doch planen die Organisatoren schon jetzt mit rund 1000 Teilnehmern. Der Lauf hatte erst im August vergangenen Jahres seine Premiere erlebt. Da ging es rund um Schneeberg. Doch der Begriff Silberberg steht für den gleichnamigen Städtebund – bestehend aus den fünf Städten...