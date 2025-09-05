Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Feuerwehr und Polizei sind Mittwochnacht in Pöhla zu einem Brand ausgerückt.
Feuerwehr und Polizei sind Mittwochnacht in Pöhla zu einem Brand ausgerückt. Bild: Mutschmann/Archiv
Schwarzenberg
Nach Brand an Wohnhaus im Erzgebirge: Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Brand in Schwarzenberg in der Nacht zu Donnerstag hat jetzt die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Es gibt bereits erste Erkenntnisse zur Ursache.

Ein Brand an einem Wohnhaus im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla hatte in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Rettungskräfte auf Trab gehalten. In einem Anbau, in dem Brennholz lagerte, war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Jugendliche bemerkten auf dem Nachhauseweg die Flammen und riefen die Feuerwehr.
