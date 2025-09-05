Nach Brand an Wohnhaus im Erzgebirge: Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Schwarzenberg
Nach einem Brand in Schwarzenberg in der Nacht zu Donnerstag hat jetzt die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Es gibt bereits erste Erkenntnisse zur Ursache.
Ein Brand an einem Wohnhaus im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla hatte in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Rettungskräfte auf Trab gehalten. In einem Anbau, in dem Brennholz lagerte, war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Jugendliche bemerkten auf dem Nachhauseweg die Flammen und riefen die Feuerwehr.
