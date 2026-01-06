Nach Wohnhausbrand am Markt in Schwarzenberg: Wie geht es den ehemaligen Bewohnern?

Mitte Dezember hielt ein Wohnhausbrand am Markt in Schwarzenberg die Einsatzkräfte über Stunden in Atem. Inzwischen konnte schon geholfen werden. Eine Spendenaktion läuft noch.

Nichts ist mehr so, wie es noch zu Beginn der Adventszeit war für die Bewohner der beiden großen Häuser am Markt von Schwarzenberg, in denen Mitte Dezember ein Brand wütete und 20 Menschen ihr bisheriges Zuhause zerstörte.