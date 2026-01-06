MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Wohnhausbrand Mitte Dezember am Markt in Schwarzenberg hatte die Einsatzkräfte massiv gefordert.
Der Wohnhausbrand Mitte Dezember am Markt in Schwarzenberg hatte die Einsatzkräfte massiv gefordert. Bild: Niko Mutschmann
Der Wohnhausbrand Mitte Dezember am Markt in Schwarzenberg hatte die Einsatzkräfte massiv gefordert.
Der Wohnhausbrand Mitte Dezember am Markt in Schwarzenberg hatte die Einsatzkräfte massiv gefordert. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Nach Wohnhausbrand am Markt in Schwarzenberg: Wie geht es den ehemaligen Bewohnern?
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitte Dezember hielt ein Wohnhausbrand am Markt in Schwarzenberg die Einsatzkräfte über Stunden in Atem. Inzwischen konnte schon geholfen werden. Eine Spendenaktion läuft noch.

Nichts ist mehr so, wie es noch zu Beginn der Adventszeit war für die Bewohner der beiden großen Häuser am Markt von Schwarzenberg, in denen Mitte Dezember ein Brand wütete und 20 Menschen ihr bisheriges Zuhause zerstörte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:00 Uhr
5 min.
Wohnungsbrand im Erzgebirge: Flammen greifen auch auf zweites Wohnhaus über
 10 Bilder
Dicke, dunkle Rauchschwaden ziehen am Montagmorgen über den Markt in Schwarzenberg. Dort brennt eine Dachgeschosswohnung.
Böses Erwachen am Montagmorgen in Schwarzenberg. Ein Wohnhausbrand mitten auf dem Markt hält Feuerwehren der Region über Stunden in Atem.
Joseph Wenzel, Beate Kindt-Matuschek
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
16.12.2025
4 min.
Schwarzenberg am Tag nach dem Feuer am Markt – Brandwache bis zum Morgen
Am Tag danach wird deutlich, dass die Dächer an beiden Häusern nun offen sind und ebenso, wie verwinkelt diese gebaut sind.
Schwarzenberg am Tag danach: Aufräumarbeiten, Mitgefühl, Helfer in Bereitschaft und viele Fragen. Eine Schadensbilanz – noch ohne konkrete Schadenshöhe. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Beate Kindt-Matuschek
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Mehr Artikel