Neue Motivation für den Start: Edelweißlauf in Schwarzenberg nun mit eigener Medaille

Im Festjahr der Stadt Schwarzenberg ist die Teilnahme am Edelweißlauf mit einem besonderen Ansporn verknüpft. Und schon jetzt gibt es Erfreuliches zu berichten.

Der Läuferbund Schwarzenberg organisiert auch in diesem Jahr wieder ein sportliches Event, dass zum Programm des Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfestes gehört. Denn die Erzgebirger können nicht nur feiern, sondern sind vor allem sportlich sehr erfolgreich unterwegs.