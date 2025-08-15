Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffen Großer, 1. Vorsitzender des Läuferbundes, zeigt stolz die neuen Medaillen der Laufaktion.
Steffen Großer, 1. Vorsitzender des Läuferbundes, zeigt stolz die neuen Medaillen der Laufaktion. Bild: Carsten Wagner
Steffen Großer, 1. Vorsitzender des Läuferbundes, zeigt stolz die neuen Medaillen der Laufaktion.
Steffen Großer, 1. Vorsitzender des Läuferbundes, zeigt stolz die neuen Medaillen der Laufaktion. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Neue Motivation für den Start: Edelweißlauf in Schwarzenberg nun mit eigener Medaille
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Festjahr der Stadt Schwarzenberg ist die Teilnahme am Edelweißlauf mit einem besonderen Ansporn verknüpft. Und schon jetzt gibt es Erfreuliches zu berichten.

Der Läuferbund Schwarzenberg organisiert auch in diesem Jahr wieder ein sportliches Event, dass zum Programm des Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfestes gehört. Denn die Erzgebirger können nicht nur feiern, sondern sind vor allem sportlich sehr erfolgreich unterwegs.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
18:00 Uhr
1 min.
Schwarzenberg: Reaktionen von Garagenpächtern auf neue Verträge fallen unterschiedlich aus
Speziell von Pächtern im Garagenkomplex am Oelpfanner Weg in Schwarzenberg kam Protest.
Die Stadt hat an alle Pächter von Garagen auf städtischem Grund Kündigungen ausgereicht und neue Verträge angekündigt. Jetzt liegen Zahlen vor.
Beate Kindt-Matuschek
11.08.2025
3 min.
Schwarzenberg bereitet großes Stadtfest vor: Wo und wann mit Sperrungen zu rechnen ist
Burgfräulein Edelweiß und Ritter Georg laden zum Stadtfest nach Schwarzenberg ein.
Die notwendigen Aufbauten für die 30. Auflage des Altstadt- und Edelweißfestes in Schwarzenberg ziehen Einschränkungen für den Verkehr in der Innenstadt nach sich. Der Aufbau ist eng getaktet.
Beate Kindt-Matuschek
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
Mehr Artikel