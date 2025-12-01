Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anne-Katrin Fritzsche und ihre Familie toben sich im Bällebad aus.
Anne-Katrin Fritzsche und ihre Familie toben sich im Bällebad aus. Bild: Carsten Wagner
Anne-Katrin Fritzsche und ihre Familie toben sich im Bällebad aus.
Anne-Katrin Fritzsche und ihre Familie toben sich im Bällebad aus. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Neuer Erlebnispark im Erzgebirge ist eröffnet: Das sagen die ersten Besucher
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 20 Millionen Euro flossen in den Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach. Am Montag öffnete dieser erstmals seine Tore. „Freie Presse“ hat mit den ersten Gästen gesprochen.

Fidi Lotte (5) und Fips Elian (3) toben sich im Bällebad aus. Für die Geschwister aus Bernsbach ist es der Höhepunkt im neuen „Glück Auf – Der Erlebnispark“ in Markersbach. Dieser entstand durch private Investoren am ehemaligen Ferienhotel Markersbach. In das Mammutprojekt, das am Montagmittag erstmals seine Tore öffnete, flossen mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
10.09.2025
3 min.
Meilenstein für Feuerwehr im Erzgebirge: Gemeinde setzt Millionenprojekt um
Frank Tröger; André Krauß, Nils Stüdemann und Arnd Weißflog (v. l.) beim ersten Spatenstich.
Raschau-Markersbach baut ein neues Feuerwehrdepot. Es entsteht an strategisch gutem Standort. Insgesamt werden 2,5 Millionen Euro investiert.
Katja Lippmann-Wagner
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
27.11.2025
5 min.
Erlebnispark „Glück Auf" im Erzgebirge öffnet am Montag – Ein Vorab-Blick hinter die Kulissen
 12 Bilder
Martin Hienzsch ist der neue Küchenchef im Erlebnispark „Glück Auf“.
Die Spannung bei den Gästen und die Anspannung bei den Machern im „Glück auf - Erlebnispark“ in Markersbach ist riesig. Am Montag öffnet dieser erstmals seine Tore.
Katja Lippmann-Wagner
Mehr Artikel