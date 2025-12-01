Neuer Erlebnispark im Erzgebirge ist eröffnet: Das sagen die ersten Besucher

Mehr als 20 Millionen Euro flossen in den Glück-Auf-Erlebnispark in Markersbach. Am Montag öffnete dieser erstmals seine Tore. „Freie Presse“ hat mit den ersten Gästen gesprochen.

Fidi Lotte (5) und Fips Elian (3) toben sich im Bällebad aus. Für die Geschwister aus Bernsbach ist es der Höhepunkt im neuen „Glück Auf – Der Erlebnispark“ in Markersbach. Dieser entstand durch private Investoren am ehemaligen Ferienhotel Markersbach. In das Mammutprojekt, das am Montagmittag erstmals seine Tore öffnete, flossen mehr... Fidi Lotte (5) und Fips Elian (3) toben sich im Bällebad aus. Für die Geschwister aus Bernsbach ist es der Höhepunkt im neuen „Glück Auf – Der Erlebnispark“ in Markersbach. Dieser entstand durch private Investoren am ehemaligen Ferienhotel Markersbach. In das Mammutprojekt, das am Montagmittag erstmals seine Tore öffnete, flossen mehr...