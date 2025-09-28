Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit weiten Sprüngen ab ins Becken: Labrador-Hündin Bonnie hat sichtlich Spaß beim Abbaden in Raschau. Bild: Niko Mutschmann
Mit weiten Sprüngen ab ins Becken: Labrador-Hündin Bonnie hat sichtlich Spaß beim Abbaden in Raschau. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Plansch-Alarm auf vier Pfoten: Hunde erobern Freibad im Erzgebirge
Von Niko Mutschmann
Nasse Pfoten und fröhliches Bellen: Zahlreiche Hunde stürmten am Wochenende das Raschauer Freibad. Das tierische Abbaden ist längst Tradition – und kommt auch bei den Zweibeinern gut an.

Bei frischen 14 Grad Celsius Baden gehen? Das Angebot nahmen am Sonntag zahlreiche Vierbeiner gern an. Rund 30 Hunde stürmten gemeinsam mit ihrem Herrchen und Frauchen zum traditionellen Abbaden ins Freibad Raschau.
