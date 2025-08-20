Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Hubschrauber überquerte am Sonntagabend im Tiefflug den Ort Rittersgrün.
Ein Hubschrauber überquerte am Sonntagabend im Tiefflug den Ort Rittersgrün. Bild: Jana Escher
Schwarzenberg
Privathubschrauber überquert Rittersgrün im Tiefflug – Anwohner rätseln
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein grauer Hubschrauber, der am Sonntagabend im Tiefflug Rittersgrün durchquert, gibt den Anwohnern Rätsel auf. Hat das mit dem Bergbauvorhaben zu tun?

Es ist Sonntagabend, 18 Uhr, da schauen zahlreiche Rittersgrüner interessiert und neugierig gen Himmel. Denn nur wenige Meter über den Dächern ihrer Häuser knattert ein Hubschrauber durchs Pöhlwassertal. Anwohnerin Jana Escher zückt das Handy und fotografiert, und auch Ortsvorsteher Thomas Welter blickt zum Himmel. „Er ist auch nicht...
