Schwerer Unfall im Erzgebirge: Polizei bilanziert Schaden von mehr als 10.000 Euro

Die Staatsstraße zwischen Raschau und Pöhla war am Freitagabend mehrere Stunden gesperrt. Grund dafür waren Rettungs- beziehungsweise Bergungsarbeiten.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Raschau und Pöhla hat sich am Freitag kurz vor 21 Uhr ein Unfall ereignet. Der 51-jährige Fahrer eines Honda war von Raschau aus in Richtung Pöhla unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang Pöhla aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet ins Schleudern und...