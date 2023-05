Tanzmusikfest der Generationen steigt zum 10. Mal

Fünf Jahre ohne - doch die zehnte Auflage muss sein. Am 20. Mai soll das Gelände am Pfeilhammerteich in Pöhla wieder beben. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen.

