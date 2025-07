Tatort Erzgebirge: Unbekannte klauen Transporter direkt von Grundstück

Unbekannte haben im Erzgebirge einen Transporter entwendet. Der Zeitwert: mehr als 10.000 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein dreister Diebstahl hat sich in den vergangenen Tagen in Breitenbrunn ereignet. Wie die Polizei am Sonntag informierte, ist im Ortsteil Rittersgrün von Unbekannten ein Transporter gestohlen worden. Vermutet wird, dass die Diebe in der Zeit zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr, und Samstagvormittag, 9.45 Uhr, zuschlugen.