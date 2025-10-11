Tellerhäusers historische Schulglocke kehrt bald auf den Turm zurück

Schwarzenberg
Das rund 150 Jahre alte Bronzegeläut wurde gereinigt, hat einen neuen Tragbalken und einen neuen Klöppel bekommen. Um die Glocke regelmäßig in Gang zu setzen, fehlt aber noch etwas Entscheidendes.
Ein paar Geheimnisse gilt es noch zu lüften rund um die alte Schulglocke von Tellerhäuser. Ihr genaues Gewicht sei beispielsweise unklar, wie Gerd Schlesinger informiert. „Wir wollen sie darum wiegen - wahrscheinlich sind es etwa 100 Kilogramm“, sagt der Schwarzenberger Türmer und Glockensachverständige.
