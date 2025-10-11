Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Türmer Gerd Schlesinger (vorn links) schlägt erstmals die gereinigte Glocke an.
Türmer Gerd Schlesinger (vorn links) schlägt erstmals die gereinigte Glocke an. Bild: Irmela Hennig
Türmer Gerd Schlesinger (vorn links) schlägt erstmals die gereinigte Glocke an.
Türmer Gerd Schlesinger (vorn links) schlägt erstmals die gereinigte Glocke an. Bild: Irmela Hennig
Schwarzenberg
Tellerhäusers historische Schulglocke kehrt bald auf den Turm zurück
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das rund 150 Jahre alte Bronzegeläut wurde gereinigt, hat einen neuen Tragbalken und einen neuen Klöppel bekommen. Um die Glocke regelmäßig in Gang zu setzen, fehlt aber noch etwas Entscheidendes.

Ein paar Geheimnisse gilt es noch zu lüften rund um die alte Schulglocke von Tellerhäuser. Ihr genaues Gewicht sei beispielsweise unklar, wie Gerd Schlesinger informiert. „Wir wollen sie darum wiegen - wahrscheinlich sind es etwa 100 Kilogramm“, sagt der Schwarzenberger Türmer und Glockensachverständige.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
10.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Zirkus, Streuobstmarkt, Bergaufzug
Zum Öko- und Streuobstmarkt wird am Wochenende nach Schneeberg eingeladen.
Es sind Herbstferien, und zahlreiche Veranstaltungen in der Region bieten an diesem Wochenende Unterhaltung für Jung und Alt.
unseren Redakteuren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
05.03.2025
2 min.
Nicht wundern: Glocken des Ratskellers Schwarzenberg werden am 6. März viel häufiger und unregelmäßig läuten
Gerd Schlesinger läutet die Glocken des Ratskellers. Am Donnerstag schiebt der Türmer Sonderschichten.
Wenn am Donnerstag die Glocken des Ratskellers in Schwarzenberg mehrfach zu hören sein werden, so ist nicht etwa der Türmer „wild“ geworden, sondern werden spezielle Daten ermittelt.
Beate Kindt-Matuschek
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
Mehr Artikel