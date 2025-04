Teure Technik zum Schutz für Retter und Brandopfer – Stadtwerke Schwarzenberg unterstützen Feuerwehren

Stadtwerke Schwarzenberg übergeben an vier Wehren aus dem Stadtgebiet neue Gasmesswarngeräte, die vor allem dem Eigenschutz der Kameraden dienen.

Es piept und blinkert, wenn die für den Menschen lebensgefährlichen Konzentrationen bestimmter Gase in der Umgebungsluft plötzlich zu hoch sind. Damit warnt das kleine Gerät künftig Feuerwehrleute und mögliche Brandopfer, die es zu retten gilt. Doch der Preis für so einen technischen Helfer in der Not ist mit 4500 Euro, inklusive des...