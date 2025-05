Trotz Rente steht Bademeister wieder am Beckenrand – Wann die Freibäder in Raschau-Markersbach öffnen

Steffen Weiß aus Markersbach kann nicht ohne „sein“ Schwimmbad. Doch nun hat er die Verstärkung, die er sich seit Jahren gewünscht hat. In Raschau fehlt noch ein wichtiges Detail.

Noch locken die aktuellen Temperaturen im Erzgebirge keineswegs ins Freibad. Und doch muss rechtzeitig alles vorbereitet werden, um in die neue Badesaison zu starten. „Am 1. Juni soll es losgehen“, sagt Frank Tröger, Bürgermeister von Raschau-Markersbach. In seiner Gemeinde gibt es zwei Freibäder: das klassische Schwimmbad in Markersbach...