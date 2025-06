Überspülte Straßen, umgestürzte Bäume, gesperrte Bahnstrecke: Gewitter mit Starkregen und Hagel ziehen über das Erzgebirge

Vor allem im Raum Aue-Schwarzenberg mussten die Feuerwehren am späten Sonntagnachmittag mehrfach wegen überfluteter Straßen ausrücken. Ein erster Überblick.

Wegen heftiger Gewitter musste die Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag im Raum Aue-Schwarzenberg zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Verbunden waren die Gewitter mit Starkregen und Hagel. Der Regen sorgte unter anderem in Aue, Lößnitz und Steinbach, einem Ortsteil von Johanngeorgenstadt, für überflutete Straßen. In Schwarzenberg ging ein...