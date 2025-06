„Unsere Preise soll man sich leisten können“: Hotel im Erzgebirge öffnet Restaurant für Wanderer

Ein halbes Jahr nach Start des Hotels „Erlebnis Wald“ in Johanngeorgenstadt, öffnet das Haus seine Gaststätte an fünf Tagen in der Woche für die Öffentlichkeit. Abendessen gibts für unter 20 Euro.

Letzten Mittwoch hatte Mandy Gerstner, die Köchin des Hotels „Erlebnis Wald“ in Johanngeorgenstadt, mehr zu tun als üblich. Sie bereitete einen Riesentopf mit Suppe vor und schälte 15 Kilogramm Kartoffeln. Ab 11 Uhr war sie bereit für die Premiere: Erstmals hatte das Hotelrestaurant für Besucher von außen geöffnet. Es gab Schnitzel,... Letzten Mittwoch hatte Mandy Gerstner, die Köchin des Hotels „Erlebnis Wald“ in Johanngeorgenstadt, mehr zu tun als üblich. Sie bereitete einen Riesentopf mit Suppe vor und schälte 15 Kilogramm Kartoffeln. Ab 11 Uhr war sie bereit für die Premiere: Erstmals hatte das Hotelrestaurant für Besucher von außen geöffnet. Es gab Schnitzel,...