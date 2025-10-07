Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vorm Rathaus in Beierfeld wehen von nun an ständig die Fahnen.
Vorm Rathaus in Beierfeld wehen von nun an ständig die Fahnen.
Schwarzenberg
Vorm Rathaus in Beierfeld wehen künftig permanent Flaggen
Von Beate Kindt-Matuschek
Stadtrat spricht sich mehrheitlich für eine ständige Beflaggung aus. Weshalb es dennoch auch Gegenstimmen gab.

Vorm Rathaus in Beierfeld werden von nun an ständig drei Fahnen wehen: die Deutschlandfahne, die Fahne des Freistaats Sachsen sowie die städtische Fahne. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen. Der Beschluss resultiert aus einem Antrag der Bürgergemeinschaft Spiegelwald (Bügs), die angeregt hatte, künftig...
