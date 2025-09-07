Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Timon Scholz (links) hilft seinem Vereinskameraden Jonathan Hendygk bei der Wettkampfvorbereitung.
Timon Scholz (links) hilft seinem Vereinskameraden Jonathan Hendygk bei der Wettkampfvorbereitung. Bild: Carsten Wagner
Timon Scholz (links) hilft seinem Vereinskameraden Jonathan Hendygk bei der Wettkampfvorbereitung.
Timon Scholz (links) hilft seinem Vereinskameraden Jonathan Hendygk bei der Wettkampfvorbereitung. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Zelten am Flugplatz im Erzgebirge: Familie Scholz im Wettkampfmodus
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Modellbauer vom Spiegelwald waren am Wochenende Gastgeber der deutschen Jugendmeisterschaften im Modellflug. Die Gastgeber überzeugten mit tollen Bedingungen auf dem Platz - aber auch Currywurst.

Lampenfieber kennt Timon Scholz aus Niederfrohna kaum. Er ist eher der coole Typ. Lediglich kurz bevor er seinen Doppeldecker bei Meisterschaften abheben lässt, kommt bei ihm Aufregung auf. Drei Wertungsdurchgänge sind bei den Meisterschaften Pflicht. Schon zum zweiten Mal startete Timon am Wochenende bei einer deutschen Juniorenmeisterschaft im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
14.08.2025
4 min.
Weg zur Leichtathletik-WM nach Tokio führt über Thum
Henrik Janssen kommt als Deutscher Meister zum Werfertag nach Thum.
Bereits zum 22. Mal trifft sich die Weltelite der Werfer im Erzgebirge, diesmal sind Athleten aus zwölf Nationen am Start. Besonders stark ist das Diskuswerfen der Männer mit Lokalmatador Steven Richter besetzt.
Thomas Treptow
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
06.07.2025
4 min.
Da freuen sich auch die Eltern: Diego Molnar vom SV Vorwärts Zwickau wird deutscher Vizemeister
Strahlten am Samstag in Ulm mit der Sonne um die Wette: Diego Molnar (Mitte) und seine Eltern.
Der 15-jährige Leichtathlet aus Hohenstein-Ernstthal hat bei seinen ersten nationalen Titelkämpfen gleich eine Medaille gewonnen. Wie seine Taktik aufging und wie die Meisterschaft für die anderen Starter des Landkreises gelaufen ist.
Monty Gräßler
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Mehr Artikel