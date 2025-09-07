Zelten am Flugplatz im Erzgebirge: Familie Scholz im Wettkampfmodus

Die Modellbauer vom Spiegelwald waren am Wochenende Gastgeber der deutschen Jugendmeisterschaften im Modellflug. Die Gastgeber überzeugten mit tollen Bedingungen auf dem Platz - aber auch Currywurst.

Lampenfieber kennt Timon Scholz aus Niederfrohna kaum. Er ist eher der coole Typ. Lediglich kurz bevor er seinen Doppeldecker bei Meisterschaften abheben lässt, kommt bei ihm Aufregung auf. Drei Wertungsdurchgänge sind bei den Meisterschaften Pflicht. Schon zum zweiten Mal startete Timon am Wochenende bei einer deutschen Juniorenmeisterschaft im...