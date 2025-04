17-jähriger Mopedfahrer bei Crash im Erzgebirge schwer verletzt

Ein weiterer Unfall mit einem Biker ging glimpflicher aus. Ursache war ein riskantes Überholmanöver auf der B 95.

Zwei Unfälle mit Bikern haben sich am Mittwoch ereignet. Dabei ist ein 17-Jähriger in Jahnsdorf schwer verletzt worden. Gegen 19.15 Uhr war ein 77-jährige Fahrer eines Seat von der Straße Am Knie nach links auf die Hauptstraße (Vorfahrtsstraße) abgebogen und dabei mit dem von rechts kommenden Simson-Moped des 17-Jährigen zusammengestoßen....