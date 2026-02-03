MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • 22-Millionen-Euro-Projekt: Förderung für neues Gewerbegebiet an A 72 im Erzgebirge in Sicht

Ein Gewerbegebiet in Stollberg soll westlich der Autobahn entstehen.
Ein Gewerbegebiet in Stollberg soll westlich der Autobahn entstehen. Bild: Ralf Wendland
Ein Gewerbegebiet in Stollberg soll westlich der Autobahn entstehen.
Ein Gewerbegebiet in Stollberg soll westlich der Autobahn entstehen. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
22-Millionen-Euro-Projekt: Förderung für neues Gewerbegebiet an A 72 im Erzgebirge in Sicht
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ihre Pläne für die Erschließung eines neuen Gewerbegebiets an der A 72 hatte die Stadt Stollberg auf Eis gelegt. Jetzt verkündete OB Marcel Schmidt in der Sache Neuigkeiten.

Die Stadt Stollberg sieht wachsende Chancen, ihr geplantes Gewerbegebiet westlich der A 72 umzusetzen. Entsprechendes verkündete Oberbürgermeister Marcel Schmidt in dieser Woche im Stadtrat. Er habe im Wirtschaftsministerium angefragt, ob man die vom Bund in Aussicht gestellte Förderung auch nutzen könne. „Ich habe nun einen Anruf erhalten,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
13.01.2026
4 min.
„Werden unser Land von unten heraus wieder groß machen“ – OB überrascht bei Neujahrsempfang im Erzgebirge mit Ankündigung
Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt sprach zum Neujahrsempfang vor rund 200 Gästen.
Marcel Schmidt lud Vertreter der Stadtgesellschaft zum Neujahrsempfang in den Bürgergarten. Während das Buffet sparsamer ausfiel, schöpfte Stollbergs OB verbal aus dem Vollen. Und er kündigte den Start eines lange erhofften Vorhabens an.
Michael Urbach
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
19.01.2026
4 min.
„Mir tut es persönlich leid“: Neue Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck in Stollberg soll schon wieder gehen
Mareike Schönle-Jennrich im Oktober vor Hoheneck: Damals war sie als neue Gedenkstättenleiterin angetreten. „Ich wurde freundlich aufgenommen“, sagte sie im Interview über Stollberg.
Erst vor wenigen Monaten trat Mareike Schönle-Jennrich als Leiterin der Gedenkstätte Hoheneck an. Doch wie jetzt bekannt wurde, plant man die Zukunft ohne sie. Ehemalige Hoheneckerinnen sind erschüttert. Stollbergs OB sagt, dass sich die Strukturen ändern sollen.
Michael Urbach
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel