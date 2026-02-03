22-Millionen-Euro-Projekt: Förderung für neues Gewerbegebiet an A 72 im Erzgebirge in Sicht

Stollberg
Ihre Pläne für die Erschließung eines neuen Gewerbegebiets an der A 72 hatte die Stadt Stollberg auf Eis gelegt. Jetzt verkündete OB Marcel Schmidt in der Sache Neuigkeiten.
Die Stadt Stollberg sieht wachsende Chancen, ihr geplantes Gewerbegebiet westlich der A 72 umzusetzen. Entsprechendes verkündete Oberbürgermeister Marcel Schmidt in dieser Woche im Stadtrat. Er habe im Wirtschaftsministerium angefragt, ob man die vom Bund in Aussicht gestellte Förderung auch nutzen könne. „Ich habe nun einen Anruf erhalten,...
